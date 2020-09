Teilnehmer meistern den TVG-Anfängerlaufkurs erfolgreich

Beim TVG Hattorf ist Mitte September der Anfängerlaufkurs 2020 erfolgreich beendet worden. Der Kurs verlief dabei aufgrund der Corona-Pandemie deutlich anders als in den Jahren zuvor.

So konnten die 16 Teilnehmer nicht wie gewohnt im Frühjahr starten, sondern erst kurz vor den Sommerferien das Training aufnehmen. Einige Übungen mussten mit Blick auf die Corona-Vorgaben verändert werden, beispielsweise gab es keine Partnerübungen. Auch während des Laufens musste auf den Abstand geachtet werden. Alle Teilnehmer waren sehr diszipliniert dabei und haben am Ende auch des anvisierte Ziel, 30 Minuten ohne Unterbrechung zu Laufen und damit das Laufabzeichen der Stufe 2 zu erwerben, erreicht.

Neuer Walking-Kurs

Der Abschluss des Laufkurses markiert aber noch nicht das diesjährige Ende der Gesundheitskurse beim TVG. Die Hattorfer bieten nämlich ab dem 30. September einen neuen Nordic Walking-Kurs mit einem Programm zur allgemeinen Ausdauerförderung an. Dieser neue Gesundheitskurs unter dem Motto „Runter vom Sofa – rein in die Walkingschuhe“ startet am Mittwoch um 18 Uhr am Parkplatz am Oderparksee.

Dem Kursprogramm von zwölf Einheiten zu je 90 Minuten liegt ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde. Der Aufbau ist an Menschen gerichtet, die sich bewegen möchten und die nach längerer Unterbrechung wieder ein körperliches Training aufnehmen möchten. Der Kurs trägt die Siegel „Sport pro Gesundheit“ und „Deutsche Standard Prävention“ der ZPP, kann also von den Krankenkassen bezuschusst werden. Die Trainingstage sind mittwochs ab 18 Uhr und samstags jeweils ab 14.30 Uhr.

Weitere Informationen bei Yvonne Walthes, Telefon 0160/94766683 oder Bernd Riechel, Telefon 0160/8562329. Anmeldung per E-Mail an nordic_walking@tvg-hattorf.de.