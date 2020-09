Der NFV weist auf die neue Corona-Verordnung hin

Ab dem aktuellen beginnenden Spieltags-Wochenende dürfen wieder mehr Fans zu den Fußballspielen in Niedersachsen kommen. Allerdings gelten auch neue Einschränkungen. Dies geht aus der am Freitag in Kraft getretenen aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung hervor.

Die neue Regelung sieht im Einzelnen vor, dass unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen im Rahmen von Sportveranstaltungen bis zu 1.000 Zuschauer eingelassen beziehungsweise bis zu 20 Prozent aller Zuschauerplätze belegt werden dürfen. Zu den einzuhaltenden Voraussetzungen zählt aber, dass bei mehr als 50 Zuschauern Alkohol während der Sportveranstaltung weder angeboten noch konsumiert werden darf.

Gästefans sind erlaubt

Erlaubt ist der Verkauf von Tickets am Tag der Sportveranstaltung durch den Heimverein an einzelne Personen, die Fans des Gastvereins sind. „Diese Unterscheidung ist für den Amateurfußball ganz wichtig. Wenn zum Beispiel in der Kreisklasse am Spieltag den Zuschauern Einlass gewährt wird, dann brauche ich als Heimverein nicht prüfen, ist das jetzt ein Fan meiner oder der gegnerischen Mannschaft. Gästefans sind somit erlaubt. Diese Lesart wurde uns vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport bestätigt“, erklärte hierzu NFV-Direktor Steffen Heyerhorst.

Weiterhin gilt, dass während der Veranstaltung bei mehr als 50 Besuchern Sitzplätze eingenommen werden müssen. Auf den Sportplätzen der Region sollten Besucher daher weiter selbstständig Sitzgelegenheiten mitbringen. Außerdem wichtig: Zuschauer haben laut Verordnung außerhalb ihres Sitzplatzes grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.