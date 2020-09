Die Frauen der SG Wulften/Lindau/Hattorf (weinrot) peilen den nächsten Sieg an.

Osterode. In der Frauen-Kreisliga soll auf den 10:0-Auftakterfolg gleich der nächste Heimsieg folgen. Zu Gast ist am Samstag der 1. SC Göttingen 05.

SG Wulften/Lindau/Hattorf will direkt nachlegen

In der Kreisliga der Frauen will die SG Wulften/Lindau/Hattorf nach ihrem klaren 10:0-Auftakterfolg direkt nachlegen. Am Samstag ab 16 Uhr ist der 1. SC Göttingen 05 zu Gast auf dem Hattorfer Sportplatz. Die Unistädterinnen unterlagen zum Start der dritten Mannschaft von MF Göttingen mit 1:5 – auf die leichte Schulter dürfen die Gastgeberinnen die Partie aber nicht nehmen.

