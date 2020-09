„Der Brocken“ lässt bei der Meisterschaft die Muskeln spielen

Stendal. Kevin Koch aus Bad Sachsa holt sich bei der Deutschen Ü40-Meisterschaft im Strongman, die in Stendal ausgetragen wird, die Goldmedaille.

Am vergangenen Wochenende fanden trotz der momentan schwierigen Lage rund um die Corona-Pandemie in Stendal die deutschen Meisterschaften Ü40 im Strongman statt. Selbstverständlich ließ sich auch Kevin Koch aus Bad Sachsa diese Gelegenheit nicht entgehen und stellte sich der Herausforderung. Insgesamt gingen 23 Athleten, darunter ehemalige Titelträger, an den Start. Der Ausgang des Wettkampfs war daher komplett offen. Insgesamt gab es fünf Disziplinen zu bewältigen, die dem Körper alles abverlangten: Von Ausdauer bis Kraft war alles gefordert.

Die erste Disziplin des Tages war der Yokewalk, bei dem man ein 300 kg schweres Gestell auf den Schultern so schnell es geht über eine Distanz von 20 Metern tragen muss. Hier konnte „Der Brocken“, wie Koch von Kollegen aus dem Kraftsport genannt wird, einen guten Start hinlegen und sich in 9,9 Sekunden die Bestzeit des Teilnehmerfeldes sichern.

120 kg-Stamm heben

In der zweiten Disziplin, dem Loglift, ging es darum einen „Stamm“ mit 120 kg Gewicht innerhalb von 60 Sekunden so oft wie möglich vom Boden über den Kopf zu stemmen. Hier konnte sich Koch nach rund 30 Sekunden und sechs Wiederholung den Sieg sichern.

Die dritte Disziplin war der Wheel Flip, bei dem ein 350 kg schwerer Traktorreifen sechs Mal angehoben und umgeworfen werden musste. Der Harzer schaffte dies in 34 Sekunden und erkämpfte sich einen Platz im Mittelfeld.

In der vierten Disziplin kam wieder ein Strongman-Klassiker dran, das sogenannte Loading. Hierbei muss in jeder Hand ein 105 kg schweres Gewicht über eine Distanz von 20 Metern getragen werden. Im direkten Anschluss gilt es, ein 100 kg schweres Fass und einen 110 kg schweren Sandsack über je 10 Meter zu tragen und dann auf eine 120 cm hohe Plattform zu heben. Leider verlief es hier nicht wie geplant für Koch: Der Sack fiel von der Plattform, was ihm deutlich Punkte kostete.

Entscheidung bei der letzten Disziplin

Zum Abschluss stand das Weight over Height an, eine Disziplin, die manch einer von den Highlandgames kennt. Es mussten vier kleine Sandsäcke über eine vier Meter hohe Stange geworfen werden – und das möglichst schnell. Die ersten drei Säcke hatten jeweils ein Gewicht von 20 kg, der vierte von 24 kg. Hier konnte sich Koch die zweitschnellste Zeit sichern.

Nach der Addition der Ergebnisse aus den einzelnen Disziplinen stand dann fest: Der Titel „Stärkster Mann Deutschlands Ü40“ geht in die Harz an Kevin Koch. Mit dem Sieg hat sich der Uffestädter zudem für die Strongman Masters WM 2021 qualifiziert.

