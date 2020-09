Göttingen. Das Feuerwerk der Turnkunst reagiert auf die aktuellen Vorgaben für Großveranstaltungen. In Göttingen ist die Turnshow nun im April zu Gast.

Die Hard Beat-Tournee wird in das Frühjahr 2021 verschoben

Aufgrund der Ende August von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen sind Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Hygieneregeln nicht einzuhalten sind, bis mindestens zum Jahresende 2020 untersagt. Tausende Menschen in einer Halle, dicht an dicht – das wird im kommenden Winter unter der Corona-Pandemie also leider nicht möglich sein. Die Verantwortlichen des Feuerwerk der Turnkunst haben das erkannt und deshalb die Hard Beat-Tournee 2021 ins Frühjahr verschoben. Sie geht nun vom 26. März bis zum 21. April auf Deutschlandreise.

„Unter den gegebenen Voraussetzungen und zum Schutz der Gesundheit unserer Zuschauer, Künstler und aller an der Organisation beteiligten Mitarbeiter war diese Entscheidung leider unumgänglich und alternativlos. Wir sind darüber sehr traurig und bedauern diesen Schritt außerordentlich“, begründet Wolfram Wehr-Reinhold. Der Geschäftsführer der veranstaltenden Turn- und Sportfördergesellschaft hat aber auch gute Nachrichten: „Alle Künstler werden wie angekündigt dabei sein und freuen sich bereits sehr auf ihren Auftritt.“

„Für gesamte Branche nicht einfach“

„Ich kann all unseren Kunden versprechen, dass die kommende Tournee zu einem herausragenden Event wird. Für uns und die gesamte Veranstaltungsbranche ist die Situation nicht einfach, aber wir sind guter Dinge, dass wir mit der Verschiebung endlich wieder Leben in unseren nahezu brachliegenden Veranstaltungs- und Kulturbetrieb bringen können“, so Wehr-Reinhold weiter. „Ich möchte mich ganz besonders bei unseren Partnern, Hallenbetreibern und mitveranstaltenden Landesturnverbänden für ihr Verständnis und ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.“

Wer bereits Tickets für die bisherigen Termine gekauft hat, muss sich keine Sorgen machen – sie behalten ihre Gültigkeit auch für die neuen Termine. Allerdings gibt es einige Änderungen zu beachten. So sind etwa in der Göttinger Lokhalle weiterhin drei Aufführungen geplant, nun aber nur an zwei Tagen, dem 14. und 15. April.

Alle Informationen zur genauen Abwicklung und die neuen Tourneedaten: www.feuerwerkderturnkunst.de.