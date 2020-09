Osterode. Der Hundesportverein Osterode bietet den Kurs ab dem 11. Oktober an, die Prüfung findet vier Wochen später statt.

Vorbereitungskurs für Hundeführerschein startet in Osterode

Am Sonntag, 11. Oktober, startet der Hundesportverein Osterode einen weiteren Kurs zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung nach dem niedersächsischen Hundegesetz.

In mehreren Stunden werden Anregungen und Hilfestellungen für einen respektvollen Umgang miteinander gegeben, so dass Mensch und Hund gut zusammenleben können und in der Gesellschaft positiv wahrgenommen werden. Prüfungstermin ist dann Sonntag, 8. November.

Anmeldungen per E-Mail an kontakt@hundesportverein-osterode.de oder an Astrid Standhardt, Telefon 0151/5108471.