Von Göttingen aus geht es auf den höchsten Harzgipfel

372 Wanderer sind bereits für den Brockenaufstieg 2020 am 26. und 27. September angemeldet, entweder für die Classictour über 87 km von Göttingen aus oder für die Gipfeltour über 38 km mit Start in Bad Lauterberg. Nur noch wenige Plätze stehen zur Verfügung, Anmeldungen werden noch bis zum morgigen Sonntag, 13. September, angenommen.

Die neue Startzeit am 26. September um 7 Uhr bedeutet für die Wanderer länger schlafen und später starten. Reizvoll ist die neue Streckenführung über Nikolausberg zur Versorgungsstation am Brotmuseum Ebergötzen, schließlich am Seeburger See vorbei zur zweiten Station in Obernfeld und über Hilkerode zum Jugendwaldheim Pöhlde, Barbis und zum Etappenziel in nach 49,6 km in Bad Lauterberg. Die neue Strecke am zweiten Tag führt am Oderstausee vorbei bis zum Jugendwaldheim Brunnenbachsmühle, durch den Kurpark Braunlage und dann zum Brockengipfel. Belohnt werden beide Wandertouren mit dem Erfolg einer Gipfelbesteigung, Ehrungen und einem fantastischem Ausblick.

Dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr aufgrund der Corona-Bestimmungen reduziert werden muss, tut dem Wandergenuss und der sportliche Herausforderung keinen Abbruch. Zudem lassen sich so wie Hygienevorschriften zum Schutz der Wanderer und des Helferteams besser gewährleisten.

Weitere Informationen und die Anmeldung: www.brockenaufstieg.de.