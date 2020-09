Kinder legen beim TSV Schwiegershausen ihr Sportabzeichen ab

Schwiegershausen. Der Verein bietet dem Nachwuchs so eine Alternative zum Vereinssportfest, das aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen musste.

Die Corona-Pandemie hat die Sportvereine weiterhin ziemlich fest im Griff beziehungsweise sorgt weiter für erhebliche Einschränkungen. Beim TSV Schwiegershausen fiel daher auch das traditionelle TSV-Vereinssportfest der Pandemie zum Opfer. Hauptleidtragende waren erneut die jüngsten Vereinsmitglieder. Daher wurde vom Turnrat der Entschluss gefasst, den Kindern zum Abschluss der Freiluftsaison die Möglichkeit zu geben, ihre Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren. Das Wetter spielte mit und 30 Kinder gingen mit Spaß und Ehrgeiz in einen in diesem Jahr etwas anderen Wettkampf.

Der zweite Vorsitzende Stefan Bierwirth und Sportwart Sven Waßmann sorgten im Vorfeld für ausreichend Helfer und die Organisation der Wettkampfstätten. Mitglieder des Turnrats und die Eltern kümmerten sich um die Einteilung in Altersklassen, Riegenführer sowie Wettkampf- und Logistikpersonal. Bei bestem Wetter ging es parallel im Sprint, Weitsprung und Ballwurf an den Start. Den Abschluss bildete wie beim Vereinssportfest der 800 m-Lauf in mehreren Kleingruppen mit lautstarker Unterstützung der anwesenden Helfer.

Zur Belohnung gab es für alle Anwesenden kostenlose Verpflegung für die gezeigten Leistungen und Arbeiten und für die teilnehmenden Kinder ein süßes Dankeschön für ihre Teilnahme. Immerhin 27 Kinder konnten an diesem Tag ihre fehlenden Disziplinen für das Sportabzeichen erfolgreich ablegen. Drei weiteren Kindern fehlt als Abschluss lediglich noch eine Disziplin, welche noch abgelegt werden soll. Alles in allem war es ein schöner und abwechslungsreicher Tag für die Kinder.

Seit dieser Woche läuft der Hallenbetrieb beim TSV wieder weitestgehend normal. Zumindest die Umkleideräume dürfen eingeschränkt wieder genutzt werden. Maximal sechs Personen dürfen sich in beiden Räumen gleichzeitig aufhalten und die Kleidung muss in der Tasche verstaut mit in die Halle genommen werden. Noch nicht zur Verfügung stehen die Duschen und die hinter den Umkleiden befindlichen Toiletten. Der Vorstand hofft auf die Einsicht seiner Mitglieder und wünscht allen trotz der Einschränkungen einen gelungenen Start in die Hallensaison sowie Freude am Sport in der jeweiligen Gruppe.