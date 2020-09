Drittliga-Herren des Northeimer HC bangen um Schuhwallhalle

Der Northeimer HC bangt um seine Heimspielstätte. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde berichtet, dass vom DHB keine weitere Ausnahmegenehmigung für Heimspiele in der 3. Liga erteilt wird.

Der NHC hatte in den vergangenen drei Jahren mit einer solchen Ausnahmegenehmigung gespielt. Hintergrund sind die fehlenden 20 Zentimeter zwischen Torauslinie und Wand. Vom DHB sind 1,30 m vorgegeben, in der Schuhwallhalle beträgt der Abstand allerdings nur 1,10 m. Die Northeimer werden das Urteil juristisch anfechten, parallel prüft der Verein aber auch, ob ein Ausweichen in Alternativhallen in der Region möglich ist. Oberstes Ziel bleibt aber, dass machte der NHC klar, das erste Heimspiel der kommenden Saison in der 3. Liga am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr gegen die HSG Eider Harde in der heimischen Schuhwallhalle auszutragen.

Eine weitere Herausforderung ist die Zulassung von Zuschauern in der Halle. Hier hat der NHC seine Hygienekonzepte für die 3. Liga und darunter beim Gesundheitsamt eingereicht und wartet auf Rückmeldung. Erst im Anschluss könne man aktiv in den Kartenverkauf für die neue Saison gehen – sehr wahrscheinlich werde es nur Dauerkarten geben.

Mit Guido Mönnecke und Kevin Schiffer gehen die Northeimer zudem mit einer neuen Vereinsdoppelspitze in die Zukunft. Das Duo wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt. Sie folgen damit auf den bisherigen Vorsitzenden Knut Freter, der wie im Vorfeld geplant aus dem Amt ausgeschieden war.