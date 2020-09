RV Südharz lädt zum 6. Bartolfelder Orientierungsritt ein

Bartolfelde. Am Samstag, 19. September, wartet auf die Teilnehmer eine Strecke von rund 15 Kilometern, zudem müssen Geschicklichkeitsaufgaben gelöst werden.

Am Samstag, 19. September, ist es beim Reiterverein Südharz wieder so weit: Alle, die Spaß haben, ihre Geschicklichkeit zu Pferde bei einem gemeinsamen Geländeausritt unter Beweis zu stellen, sind zum 6. Bartolfelder Orientierungsritt eingeladen. Gestartet wird voraussichtlich ab 9.30 Uhr von der Reitanlage Bartolfelde in der Danziger Straße.

Der Ritt besteht aus einer Geländestrecke von circa 15 Kilometern, auf der Geschicklichkeitsaufgaben bewältigt werden müssen. Gestartet wird in Teams von zwei bis vier Reitern. Zurück auf der Reitanlage warten weitere Aufgaben auf die Pferd-Mensch-Teams. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der RV Südharz freut sich auf einen schönen Tag in entspannter Atmosphäre.

Nennungen an Andrea Lampe, Silkeroder Straße 22 in Barbis, E-Mail: lampe.andrea@t-online.de. Nennschluss ist der 10. September.