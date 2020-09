Der TC Scharzfeld richtet einen Tennis-Aktionstag aus

Scharzfeld. Am Donnerstag ist das TNB-Mobil zu Gast, auf dem Tennisplatz wird für rund 35 Kindergarten- und Grundschulkinder ein buntes Programm geboten.

Einen Tennis-Aktionstag für Kinder richtet der TC Scharzfeld am Donnerstag, 10. September, aus. Zwei Trainer aus dem Team des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) sind von 10 bis 14 Uhr mit einem bunten Programm rund um das Thema Tennis zu Gast auf dem Tennisplatz in Scharzfeld.

Der TNB ist die größte niedersächsische Organisation, die Tennisspielern die Möglichkeit bietet, ihren Sport auszuüben. Über 140.000 Mitglieder in 1.200 Vereinen sind im Dachverband organisiert. Die Aktion „Mobil vor Ort“ soll die Vereine auf ihren Anlagen, in der ortsansässigen Schule oder in Kindergärten unterstützen – unter anderem mit dem Ziel, neue Materialien und Trainingsideen kennenzulernen, Begeisterung für den Tennissport zu wecken und Werbung für neue Vereinsmitglieder zu machen.

Die Trainer haben in ihrem Mobil eine große Auswahl an spezifischem Material parat: darunter Kinderschläger, Kleinfeldnetze, bunte Tennisbälle, Low-T-Ball Anlagen sowie ein Aufschlag-Messgerät. Eine Musikbox und das Talentino-Maskottchen sorgen außerdem für gute Stimmung. Den Corona-Regelungen ist dabei Folge zu leisten.

„Der Aktionstag ist eine tolle Sache, um Kinder für den Verein zu gewinnen“, ist sich der Vorstand sicher. 35 Kindergarten- und Grundschulkinder werden erwartet, welche dann in Zweiergruppen eingeteilt werden. Getränke werden bereitgestellt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in abgespeckter Form in der Turnhalle der Einhornschule statt.