Nachwuchs der JSG Söse/Harz ist erfolgreich

Förste. Sowohl die B-Junioren als auch die C-Junioren erringen in ihren Vorbereitungsspielen Siege.

Die C-Jugend der JSG Söse/Harz holte sich mit zwei Siegen gegen die JSG Seesen (7:1) und die JSG Aue/Leine (5:1) Rückenwind für den bevorstehenden Saisonstart.

Gegen die JSG Seesen sorgten dabei mit Bennit Weiberg, Gian-Luca Pülm, Yahya Akman, Marius Wolkenhauer, Tim Kaluger, Paul Renner und Lukas Schulze sieben unterschiedliche Torschützen für die Treffer. In der einseitigen Begegnung hatte es Söse/Harz leicht, sich vor das gegnerische Tor zu kombinieren und spielte sich Chance um Chance heraus. Etwas umkämpfter war die Partie gegen die JSG Aue/Leine, in der die C-Junioren den Kampf annahmen und nach zerfahrener Anfangsphase auch dieses Spiel weitgehend kontrollierten. Aus einer stabilen Abwehr heraus verwerteten Alex Sutormin (2), Bennit Weiberg (2) und Marius Wolkenhauer einige der schönen Spielzüge zum 5:1-Erfolg.

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz feierte ihren dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Beim 3:2 gegen den VfR Dostluk Osterode ging das Team vom Anpfiff an konzentriert zur Sache und lag nach einer guten ersten Hälfte durch Max Südhof (13.) und Marcel Müller (40.) verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel ließ es die JSG etwas schleifen, Osterode bedankte sich auch prompt mit zwei Treffern dafür. Die Reaktion auf den Ausgleich fiel aber positiv aus, Mario Kaca erzielte in der 65. Minute den 3:2-Siegtreffer.