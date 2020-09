Göttingen. Im BBL-Pokal spielen die Veilchen in Vechta. Neben dem Gastgeber sind Gießen und Frankfurt die weiteren Gruppengegner.

BG Göttingen landet in einer machbaren Pokalgruppe

Die BG Göttingen trägt ihre Spiele im BBL-Pokal im regionalen Qualifikationsturnier in Vechta aus. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen wurde am Donnerstagnachmittag vom deutschen Stabhochsprungmeister Bo Kanda Lita Baehre in die Gruppe B gelost. Der Leichtathlet bewies aus Sicht der Südniedersachsen ein gutes Händchen. Neben Gastgeber Rasta Vechta sind zudem die Gießen 46ers und die Frankfurt Skyliners die Gegner der Veilchen.

„Wir haben sicherlich Glück gehabt, dass Oldenburg und Berlin in die andere Gruppe gelost wurden“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Viel mehr kann ich dazu aber nicht sagen, weil wir noch nicht wissen, wie stark die Teams sind – einschließlich uns selbst. Ich freue mich auf den Pokal, weil es ein schönes Format in Turnierform ist.“

Auch BG-Headcoach Roel Moors zeigte sich zufrieden mit der Auslosung: „Es hätte definitiv schlimmer kommen können.“ Der erste Spieltag wird am 17./18. Oktober ausgetragen. Am 24. und 25. Oktober folgen der zweite und der dritte Spieltag. Die Spielpaarungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Fest steht das Vorbereitungsprogramm der Veilchen. Sieben Partien wurden angesetzt, gespielt wird ohne Zuschauer. Im heimischen Basketball-Zentrum sind Braunschweig (BBL, 17. September), Paderborn (ProA, 20. September), Oldenburg (BBL, 23. September), Okapi BC Aalst (Belgien, 6. Oktober) und Science City Jena (ProA, 10. Oktober) zu Gast. Auswärts spielt die BG bei den BBL-Konkurrenten Frankfurt (13. September) und München (26. September).