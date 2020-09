Herzberg. Die Verbandsliga-Handballer aus dem Harz reisen zur HSG Schoningen/Uslar/Wiensen – gespielt wird in Uslar aber ohne Zuschauern.

HSG oha testet am Samstagabend bei Landesligist im Solling

An diesem Wochenende steht für die Verbandsliga-Handballer der HSG oha das erste Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung auf dem Programm. Am Samstag ab 19 Uhr sind die Harzer zu Gast im Solling bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen. Die Gastgeber sind in der Landesliga zu Hause.

„Ich gehe davon aus, dass wir ohne Zuschauer spielen werden“, berichtet Trainer Jens Wilfer. Er lässt seine Jungs ab dem späten Freitagnachmittag ordentlich schwitzen, in der Mahntehalle wird ein dreitägiges Trainingslager abgehalten. Das zweite geplante Testspiel am Sonntag gegen den Northeimer HC II fällt allerdings aus, die Gäste mussten kurzfristig absagen.