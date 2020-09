Auf dem Lasfelder Sportplatz rollt wieder der Ball

Die Reserve des TuSpo Petershütte testet am Freitag zu Hause.

Osterode. Der Kreisligist TuSpo Petershütte II testet am Freitag gegen den SV Viktoria Bad Grund – es gelten besondere Regeln beim Besuch des Spiels.

Mit den ersten Vorbereitungsbegegnungen wird am Freitag das Fußball-Wochenende eingeläutet. Im Einsatz ist mit TuSpo Petershütte II auch ein Kreisligist.

Die Reserve der Seestädter empfängt ab 18.30 Uhr vor heimischer Kulisse den SV Viktoria Bad Grund aus der 1. Kreisklasse. Es ist die erste Begegnung, die nach der Corona-Pause auf dem Lasfelder Sportplatz ausgetragen wird. Die Petershütter weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einlass momentan nur über den Zugang „An der Bahn“ erfolgt. Zudem sind alle Zuschauer aufgefordert, Sitzplätze einzunehmen. Dies kann entweder durch mitgebrachte Stühle beziehungsweise Sitzgelegenheiten geschehen – oder im Bereich der Tribüne „Am Anger“ durch mitgebrachte Sitzkissen. Zu beachten sind auch die Abstandsregeln.

Eine Auswärtsbegegnung steht für den TSV Eintracht Wulften an. Die Mannschaft aus der 1. Kreisklasse spielt am Freitagabend beim TSV Waake-Bösinghausen aus der 3. Kreisklasse. Los geht es auf dem Sportplatz in Waake um 19 Uhr.