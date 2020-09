Die C-Mädchen des TC GW Herzberg gewinnen souverän

Am vergangenen Sonntag empfingen die Herren des Herberger Tennisclubs zum zweiten Punktspiel der Saison ihre Gegner vom Uslarer TC und setzten sich mit 4:2 durch.

In den Einzeln gewannen Jan Maximilian Wehmeyer (6:3, 6:2), Moritz Weißberg (6:3, 6:1) und Fynn Wehmeyer, der nach 1:5-Rückstand im ersten Satz noch mit 7:6, 6:3 erfolgreich war. Paul Böttcher unterlag nach gewonnenem ersten Satz mit 6:3, 3:6 und 2:6. Während Fynn Wehmeyer/Clemens Hofemann im Doppel nicht richtig in Fahrt kamen und 1:6, 5:7 verloren, siegten Jan Wehmeyer/Weißberg mit 6:1, 6:2 und machten somit den Mannschaftssieg klar. Die Herzberger Herren stehen nun in der Regionsklasse an erster Stelle und freuen sich auf das letzte Spiel am 12. September in Markoldendorf.

Jugendteams kämpfen um Punkt

Zudem befanden sich alle Jugendmannschaften der Welfenstädter im Einsatz. Die männliche A-Jugend trat beim TC Hardegsen an und konnte einen 3:0-Sieg verbuchen. Paul Böttcher gewann den ersten Satz 6:3, musste den zweiten Satz jedoch 4:6 abgeben. Im Match-Tiebreak behielt er die Nerven und gewann 10:7. Fynn Wehmeyer gewann sein Match klar 6:1, 6:1. Das Doppel bestritten Fynn Wehmeyer und Finn Duda und konnten es 6:2, 6:1 für sich entscheiden.

Keine Chance hatten die C-Junioren beim 0:3 in ihrem Heimspiel gegen den TC Bad Harzburg. Die Gäste gingen selbstbewusst an den Start und dominierten alle Spiele. Hannes Chlistalla verlor 0:6, 1:6 und Ben Schweser 3:6, 2:6. Auch das von Hannes Chlistalla und Malek Darbas gespielte Doppel ging deutlich 1:6, 1:6 an die Gäste.

Die C-Juniorinnen ließen vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und fuhren einen 3:0-Sieg gegen den TK Goslar ein. Alina Marwede gelang mit langen Ballwechseln ein 6:1, 6:3. Marisa Gries gewann 6:2, 6:2. Das Doppel konnten die beiden Herzbergerinnen mit 6:2, 6:1 für sich entscheiden.

Sehr schwer hatte es die Kleinfeldmannschaft beim TC Seeburg. Die Gastgeber agierten routiniert und ließen die Herzberger nicht ins Spiel kommen. Karim Darbas und Silas Schmidt verloren ihre Einzel jeweils 2:6, 2:6. Das Doppel Ira Brücke/Darbas unterlag 3:6, 2:6.