SC HarzTor siegt im Testspiel mit 2:1 beim SC Eichsfeld

Der Fußball-Kreisligist SC HarzTor hat ein Vorbereitungsspiel beim SC Eichsfeld aus der 1. Kreisklasse mit 2:1 (1:1) für sich entschieden. Kurios: Zwei der drei Treffer resultierten aus Eigentoren.

Die Eichsfelder Gastgeber waren auf dem Sportplatz in Westerode zunächst in Führung gegangen, Stephan Jäckel traf in das falsche Gehäuse (11.). Wenig später machte Jäckel sein Missgeschick aber wieder gut und traf auf der richtigen Seite zum 1:1-Ausgleich (22.). Nach der Pause unterlief auch den Hausherren ein Eigentor, der Treffer in der 63. Minute bedeutete zugleich den Endstand.