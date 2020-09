Kurios Situation im Niedersachsen-Pokal der Frauen

Eine kuriose Situation gibt es aktuelle im AOK-Niedersachsenpokal der Frauen. Im Wettbewerb der Saison 2020/21 sind die Frauenteams des SV Hastenbeck und des TV Jahn Delmenhorst bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Doch im Wettbewerb der Spielzeit 2019/20, der aufgrund der langen Coronapause erst jetzt zu Ende gespielt wird, sind sie noch im Rennen.

Am Sonntag kommt es um 13 Uhr nun zu folgenden Halbfinalpaarungen: Der SV Hastenbeck empfängt die TSG 07 Burg Gretesch, der TV Jahn Delmenhorst hat den VfL Jesteburg zu Gast. Das Endspiel wird am Sonntag, 13. September, im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen ausgetragen, der Gewinner zieht in die erste Runde des DFB-Pokals der Frauen ein.