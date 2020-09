Mitglieder der Tennisregion Südniedersachsen treffen sich

Osterode. Die Versammlung findet am 5. September in Osterode statt. Der Vorsitzende Steffen Rauch appelliert an die Vereine, sich ehrenamtlich zu beteiligen.

Am Samstag, 5. September, findet die Ordentliche Mitgliederversammlung der TNB-Region Südniedersachsen statt. Los geht es um 10 Uhr in der Tennishalle des TC Rot-Weiß Osterode in der Scheerenberger Straße.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten auch etliche Wahlen. Unter anderem gilt es, die Posten des zweiten Vorsitzenden sowie des Pressewarts neu zu besetzen. „Die Bereitschaft zum Ehrenamt ist auch an uns nicht spurlos vorüber gegangen und wird sich auch weiterhin verschlechtern. Nicht ohne Grund haben wir es in den letzten Jahren nicht geschafft, einzelne Positionen in unserer Region zu besetzen“, berichtet der Vorsitzende Steffen Rauch.

Die Position des Vorsitzenden steht nicht zur Wahl, allerdings hat Rauch angekündigt, sich am Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr nach fast 30-jähriger Vorstandsarbeit nicht erneut zur Wahl zu stellen. „Früher war es üblich, dass die großen Vereine Personen in den Vorstand der Region entsandten und somit ihre Interessen in der untersten Ebene des Fachverbandes vertreten konnte, dieses ist heute nicht mehr der Fall“, so Rauch.

Er appelliert an die Clubs der Region: „Wir benötigen Sie, Ihren Verein, Ihre Vereinsmitglieder, die uns bei unserer ehrenamtlichen Arbeit in der Region Südniedersachsen unterstützen. Ohne Ihr Engagement ist eine Fortführung der Regionsarbeit nicht mehr möglich.“ Eine Fusion mit einer anderen Region wäre, sollte sich nicht genügend Ehrenamtliche finden lassen, wohl unumgänglich.