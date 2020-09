BG Göttingen ist in die Saison-Vorbereitung gestartet

Die BG Göttingen ist in die Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 gestartet. Am Montag versammelte BG-Headcoach Roel Moors sein neues Team zum ersten Mal komplett im Basketball-Zentrum, einen Tag später folgte der Medientag. Alle Personen, die fast täglich direkt mit dem Team in Kontakt stehen, wurden in den vergangenen Tagen jeweils zweimal auf das Corona-Virus getestet. Die Tests werden während der gesamten Vorbereitung in regelmäßigen Abständen durchgeführt.

Unterstützt werden die derzeit zehn Profis, Dennis Kramer pausiert aufgrund seiner Fußverletzung, von drei Trainingsspielern, die keine Unbekannten sind. Andrew Onwuegbuzie, Niko Schultz und Mathis Mönninghoff absolvieren die Einheiten mit dem Team. Onwuegbuzie stand von 2014 bis 2016 im BG-Kader und ging zuletzt für den ASC Göttingen in der Regionalliga auf Korbjagd. Schultz spielte in seiner Jugend für das Göttinger NBBL-Team – auch er gehört zum ASC-Team. Mönninghoff spielte längere Zeit für die Veilchen und hat noch keinen neuen Club gefunden, so dass er sich bereits den Sommer über in Göttingen fit gehalten hat und im Training aushilft.

Vor dem Trainingsauftakt unterzogen sich die Profis den obligatorischen medizinischen Tests. Die Teamärzte Prof. Johannes Dahm (Kardiologie), Dr. Ralf Hamann und Dr. Stephan Frosch (beide Orthopädie), die Radiologen Dr. Friedemann Baum und Dr. Uwe Fischer, Zahnärztin Dr. Maline Bode-Hirsch sowie das Team vom Athleticum Junge haben für die optimale Betreuung gesorgt. Das erste nicht-öffentliche Testspiel der Göttinger steht Ende der kommenden Woche auf dem Programm.