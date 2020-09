Alexander Barke verteidigt beim TTC Hattorf seinen Titel

Beim TTC GW Hattorf wurde die angesichts der ersten Hochphase der Corona-Pandemie verschobenen Vereinsmeisterschaften nachgeholt. Vorsichtig angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens, aber mit viel Lust und unter Bezugnahme auf das bewährte Hygienekonzept haben sich die Erwachsenen mit gebührendem Abstand voneinander gemessen.

Insgesamt haben sich unter den besonderen Bedingungen zehn Erwachsene in die Wettkämpfe gestürzt, die in zwei Fünfer-Gruppen die Halbfinalisten ermittelten. In der einen Gruppe war es Leon Oppermann, der als Erster souverän das Semifinale buchte. Dahinter kam Frank Pfeiffer auf Platz zwei, der stark aufspielte und etwas überraschend sowohl Uwe Barke als auch Olaf Oppermann und Tom Beck das Nachsehen ließ. In der anderen Gruppe war es Alexander Barke und Karsten Kühne vorbehalten, weiter um den Finaleinzug zu kämpfen, wobei Kühne nur hauchdünn aufgrund des besseren Satzverhältnisses vor Felix Monjau und Markus Kühne auf dem zweiten Gruppenrang landete.

In den Halbfinals setzten sich Leon Oppermann gegen Karsten Kühne und Alexander Barke gegen Frank Pfeiffer durch und sorgten für eine Neuauflage des 2019er-Titelkampfs. Die beiden gebürtigen Hattorfer sind mittlerweile für die Spvg. Döhren (Oppermann) und den Mühlenberger SV (Barke) in Hannover aktiv, lassen es sich aber nicht nehmen, im DGH aufzuschlagen. Das hochklassige Finale wogte hin und her, ehe Barke wie im Vorjahr knapp die Oberhand behielt.

Dafür siegte sein Gegenüber zusammen mit Markus Kühne im Doppelfinale gegen Karsten Kühne/Felix Monjau und sicherte sich zumindest ein kleines Trostpflaster. Zum Schluss waren sich alle Beteiligten einig, dass es sich gelohnt hatte, die Meisterschaften nicht ausfallen zu lassen. Zudem war es auch ein Testlauf für die Titelkämpfe im Nachwuchsbereich, die für den kommenden Oktober avisiert sind.