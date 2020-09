A-Jugend des TuSpo Petershütte absolviert mehrere Testspiele

Die A-Juniorenfußballer des TuSpo Petershütte befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Landesliga-Saison.

Nach den beiden bisherigen Testspielspielerfolgen gegen die Herren des SV Förste (2:0) und die Herren des SC HarzTor (2:1) gewannen die Mannen von Trainer Armin Dreyer am Freitag in Hattorf gegen die A-Junioren des JFV Rhume-Oder mit 3:0 (2:0). Die Tore schossen der auch noch für die B-Junioren spielberechtigte Jannik Böttcher (2) und Max Haase.

Am Sonntag wurde in Dorste gegen die A-Junioren der Freien Turner Braunschweig getestet, die zwei Klassen höher in der Regionalliga angesiedelt sind. Die TuSpo-Kicker schlugen sich beachtlich und boten vor allem defensiv eine starke Vorstellung gegen die auf dem Rückweg vom Trainingslager aus dem Solling angereisten Braunschweiger. Am Ende stand eine 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kicker aus der Löwenstadt zu Buche.

Das nächste Testspiel der TuSpo A-Jugend findet am kommenden Samstag beim SV Rotenberg statt. Beginn ist 14 Uhr auf dem Rasenplatz in Rhumspringe.