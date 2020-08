Becejac muss bei Northeimer Testspielsieg noch zuschauen

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben ihren ersten Sieg in der Vorbereitung geholt. Beim Oberliga-Nachbarn HSG Plesse-Hardenberg setzte sich der NHC mit 30:28 (14:14) durch.

Allerdings war noch sehr viel Sand im Northeimer Getriebe und Co-Trainer Nicolai Hansen war insbesondere mit der Abwehrarbeit nicht zufrieden. Es fehlten die Abstimmung, die Kommunikation und das Agieren im Verbund. Auch das Angriffsspiel war noch zu statisch. Beste Northeimer Werfer waren Jannes Meyer (10 Tore) sowie Sören Lange (5) und Tim Gerstmann (5).

Noch nicht im Einsatz war der Neuzugang Nikola Becejac, der noch auf seine Spielberechtigung wartet. Der 24-jährige Serbe soll als Linkshänder den Rückraum stärken. Becejac begann bei R.K. Jugovic in seiner Heimat mit dem Handball und debütierte mit 17 Jahren in der ersten Mannschaft. In der vergangenen Saison spielte er für RK Iskra Bugojno in der ersten Liga von Bosnien-Herzegowina.