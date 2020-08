Der böige Wind stört beim Abendsportfest nur wenig

Die Wetterprognose mit Sturm und Regen für das Abendsportfest des NLV-Kreises Osterode am vergangenen Mittwoch waren alles andere als motivierend. Letztlich nahmen dennoch 27 der 31 vorangemeldeten Vereine teil. Der böige Wind störte nur wenig und die Bedingungen waren okay, so dass sich die mehr als 140 Starter teilweise über persönliche Bestleistungen freuen konnten.

Die besten Tagesleistungen wurden kurz vor Einbruch der Dämmerung erzielt, fehlt doch ein Flutlicht im Jahnstadion. Im 3.000 m-Lauf zahlte sich die weite Anreise aus Rostock für Erik Schoob aus, der sich auf starke 8:26,74 Minuten verbessern konnte. In einem harten Finish steigerte Philipp Schuckhardt (Laufteam Kassel) seinen Bestwert sogar um satte neun Sekunden auf 8:27,43 Minuten – Zeiten, die Beide in der Deutschen Bestenliste weit nach vorne bringen.

Hennemuth bleibt unter 11 Sekunden

Schnellster Sprinter war Philip Hennemuth (SSC Bad Sooden Allendorf), der in windunterstützten 10,89 Sekunden die 100 m und in 22,15 Sekunden die 200 m gewann. Für Paul Kirchhof (AK U20) blieb die Uhr bei sehr guten 11,28 Sekunden und für Bruder Tizian (beide LG Osterode) bei 11,44 Sekunden stehen. Nach vorn drängt mit Vereinskamerad Milian Zirbus ein hoffnungsvoller Nachwuchsathlet, der in der M15 starke 11,59 Sekunden im Kurzsprint erzielte.

Im großen Feld von insgesamt 24 Startern über 2.000 m war einer der Jüngsten weit vorn zu finden. Der 10-jährige Jannik Just (LG Osterode) fand die ideale Gruppe, pulverisierte seine Bestzeit auf herausragende 6:50,45 Minuten und wurde damit Sechster im Gesamteinlauf. Zum Vergleich gewann den Lauf der fünf Jahre ältere Joscha Brückner (Braunschweiger LC) in guten 6:23,44 Minuten.

Schnellster Läufer über 1.000 m war der in der U20 startende Lukas Schendel (Hannover 96) in 2:38,09 Minuten und über 400 m Hürden Colin Ansorge (SSC Bad Sooden-Allendorf), der 59,03 Sekunden im Alleingang bei der U18 erzielte. Auch die Zeit von 45,39 Sekunden der 4x100 m-Staffel der LG Osterode, in der neben den Gebrüdern Kirchhof noch die U16-Starter Moritz Hartmann und Milian Zirbus sprinteten, konnte sich sehen lassen.

Im weiblichen Bereich war Carolin Schlung (SSC Bad Sooden-Allendorf) die schnellste Sprinterin, sie benötigte bei zulässigem Rückenwind für die 100 m 12,20 Sekunden und für die 200 m 25,18 Sekunden. Auch die Zeiten über 2.000 m von Inka Vogelgesang bei der W14 von 7:21,82 Minuten und über 3.000 m von Saskia Müller (Hannover 96) mit 10:36,71 Minuten waren schnell. Die 4x75 m-Staffel der LG Osterode in der U14 kam bei fehlender Konkurrenz auf 43,44 Sekunden, Emmi Wittenberg, Lotta Meier, Franca Patzer und Sophie Katron haben sicherlich noch Luft nach oben.

Gelobt wurde das ausrichtende Team des NLV-Kreises Osterode von allen Vereinen, klappte doch der zeitliche Ablauf und wurden die einzuhaltenden Corona-Regelungen gut umgesetzt.

Weitere gute Ergebnisse der LG Osterode: M12: Manuel Köhler, 10,46 Sekunden über 75 m und 4,34 m im Weitsprung; M13: Fjare-Lorin Zirbus, 10,37 Sekunden über 75 m; M14: Jakob Leonhardt mit 4,55 m im Weitsprung; M15: Robin Bergmann mit 5,11 m im Weitsprung; W13: Franca Patzer, 10,78 Sekunden über 75 m, 47,32 Sekunden über 300 m und 4,51 m im Weitsprung; W14: Emma Mantel, 48,84 Sekunden, und Greta Schmidt, 50,07 Sekunden, über 300 m; U20: Lisa Zirbus, 13,48 Sekunden, und Jule Kriebel, 13,96 Sekunden über 100 m