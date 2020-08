Hunde beweisen bei den Prüfungen eine feine Nase

Die Corona-Vorschriften erlauben wieder Sportveranstaltungen im Freien unter Einhaltung bestimmter Auflagen. Daher konnte der GHSV Brochthausen nun auch seine Sommerprüfung ausrichten. Diese war mit 16 Teilnehmern prompt ausgebucht. Die Teams stellten sich den fairen Beurteilungen der Leistungsrichterin Diana Hartmann aus Settmarshausen. Geprüft wurden die Prüfungsstufen Sachkundenachweis, Geprüfter Begleithund, IBgH2, IGP1 und IGP3 sowie IFH2.

In aller Frühe trafen sich die Fährtenleger im Gelände, welches von Pöhlder Landwirten bereitgestellt wurde. Es wurden einige Morgen benötigt, da viele Teilnehmer auch eine Fährte zu absolvieren hatten. Zwei Brochthausen-Teams waren zur IFH 2 gemeldet: die Hundesportlerinnen Andrea Junge mit ihrem Mixrüden Buddy und Sandra Zander mit ihrem Cocker Spaniel-Rüden Cheerful Cassidy of Gems Valley Lemon. Die IFH 2 besteht aus mindestens 1.800 Schritten, einem Bogen, zwei spitzen Winkeln, sieben Gegenständen und hat eine Liegezeit von drei Stunden. Beide erreichten ihr gestecktes Ziel mit 85 und 78 Punkten.

Lena Marie Schüler als einzige jugendliche Starterin bestand die Sachkundeprüfung.

Geprüfter Begleithund

Acht Mensch-Hund-Teams wurden in der Prüfungsstufe Geprüfter Begleithund bewertet: Sandra Zander mit ihrem jungen Cocker Spaniel-Rüden Bilal of Gallifrey Seven, Detlef Weinhausen mit seiner Schäferhündin Wieke vom Waisagrund, Heike Seideneck mit ihrer Schäferhündin Crazy vom Spacial Highlight, Udo Pitschel mit seiner Schäferhündin Chakira Wolf vom Blosenberg, Tobias Hoppmann mit seiner Schäferhündin Amie von der tapferen Meute, Dorina Nolte mit ihrem Schäferhund-Rüden Anjo von der tapferen Meute, Claus Kupferschmidt mit seinem Schäferhündin Kiesel aus der Wallapampa und Marina Schmidt mit ihrer Schäferhündin Zuna vom Altenburger Rudel. Diana Hartmann konnte sieben Geprüften Begleithunden gratulieren.

Sybille Borchardt mit ihrem Jack Russel Terrier Rüden Spencer erlebte ihren ersten Start in der IBgH 2.

Die IGP-Stufen werden in drei Teile gegliedert – Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Jeder Teil wird einzeln bewertet und muss mit mindestens 70 Punkten bestanden werden. In der IGP 1 startete Wolfgang Dordel mit seinem Malinois Rüden Bolle von der Klassikerstadt und erreichte 280 Punkte. Thomas Borchard mit seiner Schäferhündin Ayla Canis Invictus, Hermann Brämer mit seinem Malinois Rüden Studebakers Matz und Friedel Waldmann mit seinem Schäferhund-Rüden Cid vom Brandkopf starteten in der Königsdisziplin des Gebrauchshundesports, der IGP 3. Tagessieger mit 291 Punkten wurde Borchard, gefolgt von Brämer und Waldmann.

Das Prüfungsorganisationsteam konnte durch das Sponsoring der Firma Bosch Hundefutter jedem Teilnehmer als Präsent eine Tüte mit einigen Kleinigkeiten zur Verfügung stellen. Der Vorsitzende Thomas Borchardt bedankte sich am Schluss bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltung unter den besonderen Bedingungen beigetragen haben.