Profiboxer Tommy Punch kämpft in Braunlage um die Internationale Deutsche Meisterschaft.

Braunlage. Im Rahmen des Boxabends am Samstag im Braunlager Eisstadion kämpft der talentierte Cuisergewichtler um die Internationale Deutsche Meisterschaft.

Tommy Punch will im Harz den Meistergürtel holen

Der große Boxabend am kommenden Samstag, 29. August, in Braunlage erhält einen weiteren Höhepunkt. Neben dem Schwergewichtskampf von Ex-Weltmeister Marco Huck gegen den Ostseehammer Dennis Lewandowski wird unter anderem auch Tommy Punch in den Ring im Eisstadion steigen. Für ihn geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht.

Tommy Punch, der eigentlich Tahir Kahrovic heißt, ist gerade 23 Jahre jung und ein deutscher Profiboxer aus dem MH Boxing Team von Marco Huck. Sein Gegner ist Zoltan Sera, ein sehr erfahrener, nicht zu unterschätzender Cruisergewichtler. Der 35-Jährige stammt aus der ungarischen Hauptstadt Budapest und hat mehr als 50 Profikämpfe absolviert, von seinen 32 Siegen sind immerhin 22 durch Knock Out zustande gekommen.

Mit 19 Jahren Profi geworden

Tommy, wie ihn seine Freunde nennen, wuchs im hessischen Kassel auf und wanderte mit seinen Eltern im Alter von vier Jahren nach Spanien aus. Mit 17 Jahren kam er wieder nach Deutschland zurück und arbeitete in der Firma seines Bruders in der Nähe von Wiesbaden. Hier wurde er Mitglied beim Boxclub Hochheim, einem bekannten Amateurverein im Rhein-Main-Gebiet. Schon zwei Jahre später trat er ins Lager der Profis über und bestreitet seine Kämpfe seitdem mit einer Lizenz des BDB.

Der 1,85 Meter große Hesse, der in der Nähe von Darmstadt lebt, hat bisher 16 Profikämpfe absolviert, die er allesamt gewann. Elf dieser Fights gewann er vorzeitig durch K.O. – was seinem Kampfnamen „Punch“ durchaus gerecht wird. Dabei begeistert er vor allem durch seinen offensiven und sehr beweglichen Kampfstil.

Entdeckt wurde Punch von Marco Huck, der ihn im Jahre 2016 als Sparringspartner verpflichtete. Huck erkannte das Talent des jungen Cruisergewichtlers und nahm ihn in sein damals neu gegründetes Boxteam MH Boxing auf. Seit Sommer 2018 wird Punch vom Hildesheimer Unternehmer Karl-Heinz Wolpers unter dem Dach von MH Boxing promotet. Wolpers kümmert sich intensiv um das Ausnahmetalent, sorgte für einen Arbeitsplatz mit Festanstellung und ermöglicht so die Freiräume für das intensive Training.

Punch verinnerlicht Tugenden wie Fleiß, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Zwischen seinem Mentor Huck und ihm gibt es einige Parallelen. Auch Huck begann erst relativ spät mit dem Boxen, wurde später Weltmeister und beherrschte fünf Jahre die Weltspitze. Punch begann erst im Alter von 17 Jahren mit dem Boxsport und kämpfte sich fleißig nach oben. Nach dem ersten Morgentraining steht die Arbeit an, nachmittags folgt ein zweites Training – ein Tagespensum, welches den Fleiß und eisernen Willen widerspiegelt.

Elf Kämpfe im Eisstadion

Insgesamt sind am Samstag im Braunlager Eisstadion elf Kämpfe unter der Leitung des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB) vorgesehen. Los geht es ab 17.30 Uhr, der Einlass für die maximal 500 Zuschauer beginnt ab 17 Uhr. Kampfgericht, Ringarzt und Rettungssanitäter befinden sich, unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln, am Ring – auch für die Besucher gelten klare Vorgaben.

Der Hauptkampf zwischen Marco Huck und dem 140 kg-Brocken Dennis Lewandowski ist zwischen 22 und 23 Uhr vorgesehen. Neben Huck und Punch werden auch der Hildesheimer Armenak Hovhannisyan, der frühere Weltmeister Rico Müller und der Wolfsburger Arthur Reis in den Ring steigen.

Am morgigen Donnerstag findet auf der Neuen Mitte in Braunlage ab 15.30 Uhr ein öffentliches Training mit Interviews und entsprechenden sportlichen Einlagen statt. Das öffentliches Wiegen vor den Kämpfen ist für den Freitag ab 15.30 Uhr im Maritim Berghotel Braunlage geplant.

Einige Resttickets gibt es noch über www.eventim.de sowie in Braunlage im Maritim Berghotel, bei der Braunlage Tourismus Marketing GmbH sowie bei Puppes.