Recken des Northeimer HC bereiten sich auf 3. Liga vor

Die Drittliga-Herren des Northeimer HC absolvieren ein Testspiel gegen die ESG Gensungen/Felsberg, ebenfalls in der dritten Liga zu Hause.

Northeim. Die Handballer befinden sich in der zweiten Phase der Vorbereitung. Das erste Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger Gensungen geht knapp verloren.

Seit vergangenem Montag befinden sich die Drittliga-Handballer des Northeimer HC in der zweiten Vorbereitungsphase auf die Anfang Oktober beginnende Saison in der 3. Liga Nord-Ost. Auch ein erstes Vorbereitungsspiel wurde bereits absolviert.

Begonnen hatte die erste Vorbereitungsphase mit Lauf- und Krafteinheiten Ende Juni und dauerte fünf Wochen. Im Anschluss folgten zwei Wochen aktive Pause, in denen jeder Spieler seinen individuellen Trainingsplan bekam. Nun steht der handballerische Feinschliff auf dem Plan. Hier geht es ordentlich zur Sache, die Intensität ist hoch und das Team zieht gut mit. In den kommenden Wochen wird fast täglich trainiert und das ein oder andere Testspiel gespielt. Zuschauer sind allerdings bis auf Weiteres noch nicht zugelassen.

Ziel ist es, die Mannschaft bis zum ersten Auswärtsspiel am 4. Oktober in Schwerin fit zu machen. Das erste Heimspiel findet am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr gegen den Aufsteiger HSG Eider-Harde, Meister der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein statt.

Gegen die ESG Gensungen/Felsberg, Aufsteiger in die dritte Liga, wurde am Wochenende auch das erste Vorbereitungsspiel absolviert. Die Gäste aus der Nähe von Kassel reisten mit voller Kapelle an und waren ein guter Auftaktgegner. Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten nach der langen Spielpause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Im Tor zeigte Neuzugang Glenn-Louis Eggert eine gute Leistung und war sehr präsent. Ab der 21. Minute wurde er von Björn Wenderoth abgelöst, der ebenso überzeugte. Folge war eine 13:11 Halbzeitführung.

Im zweiten Abschnitt begann der NHC mit einer veränderten Abwehrformation und führte bis kurz vor Schluss (23:22). Unkonzentriertheiten im Angriffsspiel führten dann allerdings noch zur 23:26-Niederlage, wichtiger als das Ergebnis waren dem Trainergespann aber die Erkenntnisse. Das nächste Spiel steigt am Samstag beim Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg.