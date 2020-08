Firefighter Joachim Posanz macht Nachwuchsfußballer fit

Förste. Die C- und B-Junioren der JSG Söse/Harz haben in der Vorbereitung ein ganz besonderes Training mit dem „Toughest Firefighter Alive“ absolviert.

Die C- und B-Junioren der JSG Söse/Harz absolvierten unter der Leitung von Joachim Posanz im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung im Förster Sösestadion eine besondere Trainingseinheit. Posanz ist zweifacher Weltmeister, zweifacher Europameister und mehrfacher Deutscher Meister beim Wettkampf „Toughest Firefighter Alive“.

Im Gepäck hatte er seine neue Workout-Serie „TFA XCross Basics for Soccer“, bei der die 21 Nachwuchsfußballer bei sieben einfachen, aber effektiven Übungen ordentlich ins schwitzen kamen. Die Übungen wurden in kurzen 20-Sekunden-Intervallen mit hoher Intensität absolviert. Eingerahmt wurden die Belastungsintervalle jeweils von zehnsekündigen Erholungsphasen. Eine effektive Art für ein Ganzkörpertraining in dem Kraftausdauer, Schnellkraft und Motorik und damit wichtige Basics für Fußballer vermittelt werden, die mit der nötigen Körperspannung in ihre Zweikämpfe gehen oder ihre Bewegungskoordination verfeinern möchten.

Gegen Ende des Workouts mussten die JSG-Spieler schon kräftig auf die Zähne beißen, an ihre Leistungsgrenze und noch ein kleines Stück weiter gehen. Unter der Anleitung und Motivation von Posanz hielten aber alle bis zur letzten Übung durch und waren hinterher geschafft aber glücklich, sich gemeinsam dieser Herausforderung gestellt zu haben.