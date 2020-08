Benedikt Turudic verstärkt BG Göttingen unter den Körben

Die BG Göttingen hat sich auf den großen Positionen verstärkt, der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen verpflichtet Benedikt Turudic. Der 23-jährige Center wechselt vom Mitteldeutschen BC nach Göttingen und erhält einen dreimonatigen Kurzzeitvertrag mit der Option auf Verlängerung bis Saisonende. Der Deutsche soll vorerst Dennis Kramer ersetzen, der sich bei einer Individual-Trainingseinheit einen Teilabriss der Plantarsehne im Fuß zugezogen hat und mindestens vier Wochen ausfällt.

„Nach der unglücklichen Verletzung von Dennis haben wir nach einem großen Deutschen gesucht, der uns helfen kann. Wir haben den Eindruck, dass Benedikt in das Profil passt, das wir erstellt haben“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Er ist sehr mobil und schnell über das ganze Feld. Außerdem gibt es bei ihm noch Raum zur Weiterentwicklung.“

Über Gießen und Zagreb nach Berlin

Turudic wuchs als Sohn kroatischer Eltern in Gießen auf, wo er seine Basketball-Karriere startete. In der Jugend lief der Veilchen-Neuzugang für den MTV Gießen auf und wechselte 2014 ins Heimatland seiner Eltern. Eine Saison verbrachte der 2,07 Meter große Basketballer in der Jugendabteilung von Cedevita Zagreb. Im Sommer 2015 holte Alba Berlin das Talent in sein Jugendprogramm. Bei den Hauptstädtern wurde Turudic in deren Regionalliga-Mannschaft und NBBL-Mannschaft eingesetzt. 2016 entschied sich der Deutsche zu einem Wechsel in die 2. Basketball-Bundesliga ProA zum Mitteldeutschen BC.

Mit den Weißenfelsern stieg der Center direkt wieder in die BBL auf. Beim MBC steigerte der 23-Jährige seine Einsatzzeit von Saison zu Saison. In der abgelaufenen Spielzeit kam Turudic in 16 Partien rund 14 Minuten pro Spiel zum Einsatz (5,8 Punkte/3,1 Rebounds). Zudem absolvierte der Gießener beim MBC-Kooperationspartner BSW Sixers in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B insgesamt 25 Partien in den vergangenen beiden Spielzeiten.