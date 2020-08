Ehemalige Petershütter treffen in Testspiel aufeinander

Auf den Oberliga-Aufsteiger SVG Göttingen wartet am Sonntag der nächste schwere Testspielgegner. Nach dem starken Auftritt unter der Woche, verbunden mit dem 2:1-Erfolg gegen Regionalligist VfV Borussia 06 Hildesheim, empfangen die Fußballer aus der Unistadt nun ab 15 Uhr im Stadion am Sandweg mit dem HSC Hannover den nächsten Regionalligisten.

Dabei kommt es auf dem Platz zu einem Wiedersehen zweier ehemaliger Petershütter. Bei den Gästen aus der Landeshauptstadt wirbelt der Herzberger Ilyas Bircan im Angriff, während bei den Göttingern der Neuzugang Lukas Presch im offensiven Mittelfeld die Fäden zieht. Gemeinsam waren Bircan und Presch in der Saison 2018/19 entscheidend am TuSpo-Aufstieg in die Landesliga beteiligt.