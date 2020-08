Sportler der LG Osterode zeigen in Hannover gute Leistungen

Acht Athleten der LG Osterode haben am 10. Abendsportfest des VfL Eintracht Hannover im Erika-Fisch-Stadion teilgenommen. Obwohl die sehr heißen Temperaturen allen Sportlern anzumerken waren, konnten gute Leitungen erzielt werden.

Milian Zirbus (M15) überzeugte mit guten 11,94 Sekunden über 100 m und mit starken 40,76 Sekunden über die 300 m, die er erstmalig absolvierte. Damit belegt er jeweils Platz eins. In der M15 startete auch Robin Bergmann. 12,87 Sekunden über 100 m bedeuteten für ihn Platz zwei. Im Weitsprung blieb er mit 5,18 m knapp unter seiner Bestleistung und belegte Platz eins.

In der männlichen Jugend U18 holte Moritz Hartmann als Dritter über 100 m mit 12,69 Sekunden und Vierter über 200 m in 25,29 Sekunden gute Ergebnisse. Mit 4,88 m im Weitsprung und Platz drei konnte er jedoch nicht ganz zufrieden sein. Hier merkte man die fehlende Wettkampfpraxis. Dies galt auch für Emma Mantel (W14) und Franca Patzer, die als W13-Athletin in der höheren Altersklasse W14 startete. Beiden fehlten im Weitsprung die routinemäßigen Abläufe, so dass sie mit 4,23 m (Patzer) und 4,19 m (Mantel) nicht ganz zufrieden sein konnten. Dafür überzeugten beide bei ihrem ersten Start über die 300 m. Für Patzer blieb die Uhr als Erste bei sehr guten 47,21 Sekunden stehen, Mantel erreichte in ebenfalls guten 49,49 Sekunden Platz drei.

Als älteste LGO-Teilnehmer waren Paul Kirchhof, Lisa Zirbus und Jule Kriebel (alle U20) vertreten. Sie gingen über die 100 m sowie 200 m an den Start. Kirchhof absolvierte die 100 m als Dritter in 11,80 Sekunden und blieb etwas unter seinen Möglichkeiten. Die 200 m liefen als Fünfter in 23,81 Sekunden für ihn etwas besser. Für Zirbus bedeutete 13,83 Sekunden über 100 m den vierten Platz sowie 28,99 Sekunden über 200 m Platz drei. Kriebel belegte in 14,26 Sekunden über 100 m den sechsten sowie in 29,75 Sekunden über 200 m den vierten Platz.