BG Göttingen leiht Nelson Weidemann vom FC Bayern aus

Die BG Göttingen hat ein Basketball-Talent in ihren Kader für die BBL-Saison 2020/21 geholt. Nelson Weidemann wird vom FC Bayern München für eine Spielzeit ausgeliehen. Der deutsche Aufbauspieler stand in der vergangenen Saison bei Brose Bamberg im Aufgebot, war auch dorthin von den Münchnern ausgeliehen. „Nelson ist ein junges, deutsches Talent, das die vergangene Saison mit mir in Bamberg verbracht hat. Ich möchte ihn gerne für die Positionen eins und zwei weiterentwickeln“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über den 21-Jährigen. „Er verfügt über eine großartige Schnelligkeit und ist im Stande gut zu werfen. Jetzt muss er nur noch Erfahrung sammeln.“

Weidemann startete seine Basketball-Laufbahn in seiner Heimatstadt Berlin im Alba-Nachwuchs-Programm. Im Sommer 2015 wechselte der Guard als 16-Jähriger zu den Nürnberg Falcons (ProA) und spielte parallel mit einer Doppellizenz in der Regionalliga für die TS Herzogenaurach. In der Saison 2016/17 holte der FC Bayern München das Talent in sein Programm. Dort kam Weidemann in erster Linie bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Sein Erstliga-Debüt für die Bayern gab Weidemann als 19-Jähriger am 17. März 2019. Beim 92:67-Sieg über den Mitteldeutschen BC kam er rund zwölf Minuten zum Einsatz und erzielte auch seine ersten beiden Erstliga-Punkte.

In der vergangenen Spielzeit war Weidemann von München an Brose Bamberg ausgeliehen, wo sich Moors damals noch bei seinem vorigen Arbeitgeber selber von den Qualitäten des Aufbauspielers überzeugen konnte. Der gebürtige Berliner kam dabei in 23 Partien durchschnittlich rund zehn Minuten zum Einsatz, erzielte im Schnitt 4,4 Punkte bei einer Dreier-Trefferquote von 41 Prozent.

Weidemann ist der neunte Spieler im Veilchen-Kader für die BBL-Saison 2020/21, zu dem auch schon Jorge Gutiérrez, Aubrey Dawkins, Luke Nelson, Akeem Vargas, Tai Odiase, Ron Jackson Jr., Dennis Kramer und Marvin Omuvwie gehören.