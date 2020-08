Die Startnummern für den „Hexentrail at home“ liegen bereit

Osterode. Ab dem 17. August können die Unterlagen in der Tourist-Information in Osterode abgeholt werden. Der eigentliche Hexentrail fällt coronabedingt aus.

Eigentlich sollten sich am 5. September rund 580 Teilnehmer beim Harzer Hexentrail auf die Strecke durch den Harz begeben und im Zielbereich von einer großen Menschenmenge feiern lassen. Aber wie so viele Veranstaltungen musste auch der Hexentrail in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Als Alternative gibt es aber den „Hexentrail at home“, der am ursprünglichen Veranstaltungswochenende stattfindet.

Inspiriert vom Hannover-Marathon und ähnlichen Veranstaltungen möchte das Organisations-Team es den angemeldeten Teams trotzdem auch in diesem Jahr ermöglichen, den Harzer Hexentrail als „Hexentrail at home“ zu bestreiten. In der Tourist-Information in Osterode können sich die angemeldeten Teams ab dem 17. August ihre ursprünglich vorgesehenen Startnummern und Medaillen abholen.

Selbstgewählte Strecke

Anschließend geht es darum, am Hexentrail-Wochenende (4. bis 6. September) im Team eine selbst gewählte Strecke von mindestens 25 km Länge mit umgebundener Startnummer zu bestreiten. Nach erfolgreicher Bewältigung soll dem Organisations-Team ein Bild mit umgehängten Medaillen sowie ein Nachweis über die bewältigte Streckenlänge, zum Beispiel ein Bild von einer mitlaufenden Uhr oder Tracking-App, zugesendet werden. Diese Bilder werden dann in einer entsprechenden Collage veröffentlicht.

Teams, die an dieser Aktion teilnehmen behalten natürlich trotzdem weiterhin ihren Startplatz für 2021 – der „Hexentrail at home“ ist eine zusätzliche Aktion für alle Teilnehmer, die nicht auf ihr alljährliches Hexentrail-Erlebnis verzichten mögen.

Unterstützung durch Sponsoren

„Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Osterode am Harz und das Küchenstudio Hattorf ist es uns möglich, den Teilnehmern Startnummern und die Medaillen zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen, dass sich viele Teams auf den Weg machen. Allerdings sollten sich die Teams nicht auf der Originalstrecke bewegen, das es ansonsten zu Abstandsproblemen kommen kann“, so Udo Küster vom Orga-Team.

Dem MTV Förste als ausrichtender Verein ist es wichtig, in diesen Zeiten ein Signal zu senden, dass man Sportveranstaltungen auch in etwas anderer Form durchführen kann. Nicht nur die Verantwortlichen hoffen aber, die Teams nächstes Jahr wieder an der Stadthalle feiern zu können.

Die E-Mail-Adresse für die Bilder lautet info@harzer-hexentrail.de.