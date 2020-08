Fußball-Junioren der JSG Söse/Harz spielen wieder

Die A- und B-Junioren der JSG Söse/Harz zeigten zum Fußball-Testspielauftakt durchaus ansprechende Leistungen.

Einen 2:1-Sieg gab es für die B-Jugend gegen die C-Jugend des TuSpo Petershütte. Hannes Libeau brachte die JSG mit einem frühen Treffer auf die Siegerstraße (5.). Mit der Führung im Rücken ließen die B-Junioren den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Für den zweiten Treffer musste aber doch ein Standard herhalten. Max Südhof zirkelte eine Ecke so präzise vor das Tor, dass Fynn Sindram ohne große Mühe zum 2:0 einnetzen konnte (17.). Der Anschlusstreffer für Petershütte zum 2:1 fiel zum Ende der ersten Hälfte. Bei heißen Temperaturen blieb der zweite Abschnitt trotz der hohen Laufbereitschaft auf beiden Seiten ohne Treffer.

Die A-Jugend der JSG Söse/Harz startete mit einer 1:5-Auswärtsniederlage bei der JSG Aue/Leine in die Vorbereitung. Dabei agierte Söse/Harz bis zur 70. Minute gegen den Bezirksligisten auf Augenhöhe. Beide Teams taten sich im ersten Vorbereitungsspiel und bei extremer Hitze schwer, richtigen Spielfluss zu entwickeln. Trotzdem gab es auf beiden Seiten ein paar Halbchancen. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite gingen die Hausherren in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel folgte die beste Phase der JSG Söse/Harz, die Silas Weiberg mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 einleitete (48.). Jetzt schnupperte die JSG an der Führung, war aber im Abschluss zu unpräzise oder spielte den letzten Pass nicht sauber genug. Mitte der zweiten Hälfte machten sich einige Konditionsschwächen bemerkbar, die vom Gegner konsequent zu vier Gegentreffern genutzt wurden.