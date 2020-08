Jolyn Beer tritt für die SB Freiheit in der Luftgewehr-Bundesliga an.

München. Auf der Olympia-Schießanlage in München treffen sich Deutschlands beste Kleinkaliberschützen – Jolyn Beer sticht mit ihrer Leistung heraus.

Jolyn Beer glänzt beim Leistungsvergleich in München

Zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause traf sich die Elite der deutschen Kleinkaliberschützen zum Leistungsvergleich, denn auf der Olympia-Schießanlage in München fand der erste von drei Kadersichtungslehrgängen statt. Eine stach mit ihrer Leistung dabei besonders heraus: Jolyn Beer, die für die SB Freiheit in der Luftgewehr-Bundesliga antritt.

Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass Beer die Pause gut getan hat. In den sozialen Medien veröffentlichte sie mehrmals Trainingsergebnisse der Extraklasse. Aber sollte ihr das auch im Wettkampf gelingen? „Ich war super nervös, als es losging, weil ich mir selbst Druck von außen gemacht habe, indem ich im Vorfeld meine Trainingsergebnisse gezeigt habe“, erzählte Beer nach ihren beiden 3x40-Programmen. „Umso mehr freut es mich, das auch unter Druck umsetzen zu können.“

Mit 1.186 Ringen erarbeitete sie sich bereits an Tag eins einen enormen Vorsprung auf die Konkurrenz und übertraf damit sogar ihre eigene nationale Bestmarke um zwei Ringe. Ein neuer deutscher Rekord wurde es jedoch nicht, denn der Kadersichtungslehrgang ist dafür nicht klassifiziert. Mit 100 Ringen in der letzten Stehend-Serie und insgesamt 1184 Ringen an Tag zwei demonstrierte Beer erneut ihre Top-Form.

Die Sportsoldatin zeigte sich sichtlich zufrieden, nachdem sie ihr selbstgestecktes Ziel von einem Schnitt von mindestens 1180 Ringen erreicht hatte: „Ich wollte mein Ergebnis vom Vortag nochmal bestätigen, denn das sollte keine Eintagsfliege sein.“ Statt Zweifel wegen der fehlenden Wettkämpfe strotzt die Olympia-Anwärterin vor neu gewonnenem Selbstvertrauen: „Mir hat die Pause die nötige mental Frische gegeben, noch konsequenter und fokussierter im Wettkampf agieren zu können, da die letzten Jahre mich sehr geschlaucht haben. Das hat einen riesen Anteil an meiner jetzigen Leistung.“