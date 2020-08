Beim TSV Schwiegershausen gibt es nun einen Lifepak

In der Sporthalle in Schwiegershausen steht dank des TSV Schwiegershausen nun ein Lifepak bereit.

Schwiegershausen. Der Defibrillator in der Sporthalle kann helfen, Leben zu retten. Durch das DRK erfolgte inzwischen die entsprechende Schulung.

Der TSV Schwiegershausen verfügt jetzt über ein sogenanntes Lifepak. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Umsetzung leider mehr Zeit als vorgesehen in Anspruch genommen. Bereits im März hat der TSV für die Sporthalle ein Lifepak beziehungsweise einen Defibrillator angeschafft. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen musste die Einweisung durch das Fachpersonal des DRK allerdings bis zu diesem Wochenende auf sich warten lassen.

Am vergangenen Samstag war es endlich soweit. Markus Schiffer und Claudia Dittmar vom DRK haben sechs Übungsleiter, Trainer und Interessierte des TSV in einer etwa zweistündigen Fortbildung die Funktionsweise des bereits im März angeschafften Lifepak (vielen schlicht als Defibrillator geläufig) anschaulich erklärt und das Gerät auch gleich in Betrieb genommen. Die übersichtliche Teilnehmerzahl kam den aktuell recht strengen Auflagen des DRK für derartige Fortbildungen sehr entgegen.

Nach der Fortbildung, in der alle Fragen beantwortet wurden, waren sich alle Teilnehmer einig: Es ist gut, dass ein derartiges Gerät für den Notfall in der Sporthalle bereitsteht – es ist aber auch gut, wenn dieses nie zum Einsatz kommen muss. Auf jeden Fall bietet der Lifepak ein Stück mehr Sicherheit für den TSV und die gesamte Ortschaft Schwiegershausen.