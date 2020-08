Hannover. Durch die neu in Kraft getretene Niedersächsische Corona-Verordnung wird die Ausübung des Spiel- und Sportbetriebs wesentlich erleichtert.

Sportausübung ist in Gruppen bis zu 50 Personen erlaubt

Die Sportausübung in Niedersachsen ist seit dem 1. August in Gruppen von bis zu 50 Personen zulässig. Zuvor war die Personenzahl auf 30 beschränkt. Das geht aus der zum Monatsbeginn in Kraft getretenen neuen Niedersächsische Corona-Verordnung hervor.

Zudem gilt: Bei der Sportausübung muss keine Berücksichtigung der Abstandsregeln erfolgen. Dabei ist es egal, welche Sportart ausgeübt wird, unterstreicht Klaus Brüggemeyer vom Stadtsportbund Göttingen in einem Schreiben an die Vereine der Region. Die Kontaktdaten der Sportler müssen allerdings weiterhin erhoben und dokumentiert werden.

Unverändert sind 50 Zuschauer zugelassen – wenn es für jeden Sportbegeisterten einen Sitzplatz gibt, dürfen sogar bis zu 500 Personen zuschauen. Ab 50 Personen müssen die aber die Daten erhoben und vier Wochen aufbewahrt werden. „Wenn Eltern ihre Kinder beispielsweise zum Sport bringen und am Rande als Zuschauer verweilen, entfällt die Dokumentationspflicht, sofern die genannte Obergrenze von 50 Personen nicht überschritten wird“, erklärt Brüggemeyer.

Die neue Verordnung erleichtert unter anderem Fußballmannschaften die Durchführung von Testspielen, zuvor war die Zahl der Aktiven auf 14 beziehungsweise 15 Sportler pro Team begrenzt. In anderen Sportarten wie etwa beim Eishockey werden durch die angehobene Obergrenze Mannschaftsspiele überhaupt erst möglich, da nun die Mannschaft wieder in gewohnter Kaderstärke auflaufen dürfte.

Der Nordwestdeutsche Volleyballverband hat auf die neue Verordnung bereits reagiert und die Richtlinien für die Turniere im Rahmen der NWVV-Beach-Tour 2020 angepasst. Ein Turnier darf nun wieder eine maximal Gruppengröße von 25 Mannschaften (also 50 Aktive) haben.