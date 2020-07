Die Nachwuchsläufer des MTV Bad Grund trainieren wieder

Den Gesichtern des acht bis 13-jährigen Mädchen und Jungen war anzusehen, dass sie froh waren, wieder ganz normal ihrem sportlichen Hobby nachlaufen zu können. Sie sind die jungen Streckenläufer des MTV Bad Grund, auch bei ihnen hatte die Corona-Krise die Bremse gezogen.

Mittlerweile durften sie sich immer donnerstags ab 17 Uhr treffen. Als es wieder los ging, mussten sie erst einmal unter Aufsicht von Übungsleiterin Stefanie Lehmberg auf dem Kunstrasen des Fußballfeldes im Teufelstal Dehn-, Kraft- und Laufübungen durchführen. Dabei mussten sie zwar drauf achten, dass sie die ihnen zugestandene Fläche nicht überschritten, aber es war doch was anderes, als die Füße still zu halten. Zuhause sitzen und zu träumen, dass es wieder losgeht, oder sich allein auf Achse zu machen – das kam bei den kleinen Läufern nie an, sie wollten wieder im Team starten. Schließlich macht es doch viel mehr Spaß, gemeinsam die Strecke unter die Laufschuhe zu nehmen, auch wenn erst einmal in Kleingruppen gestartet werden darf. „Mal sehen, wie es nach den Ferien aussieht“, hofft Lehmberg auf weitere Lockerungen.

Denn mittlerweile brauchen sie nicht mehr erst auf den Sportplatz, sondern dürfen sich nach dem Treffen an der Sporthalle im Teufelstal auch auf die Wege begeben, die in den Weltwald, rund um das Teufelstal oder auf spontan ausgesuchte Strecken führen.

Wer Lust hat, nach den Ferien mitzumachen, sollte sich donnerstags um 17 Uhr an der Sporthalle einfinden.