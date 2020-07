Herzberg. Gras hatte die Anlage hinter der Mahnte-Sporthalle in den vergangenen Jahr mehr und mehr überwuchert.

Volleyballer des MTV richten Beachvolleyball-Feld wieder her

In den vergangenen Jahren hat Gras die Beachvolleyball-Anlage des MTV Herzberg hinter der Mahnte-Sporthalle immer mehr überwuchert – jetzt haben die Volleyballer des Vereins im Zuge von drei Arbeitseinsätzen in den vergangenen zwei Wochen die Felder wieder aufbereitet und bespielbar gemacht. Zuvor hatten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herzberg erste Hand an das Feld angelegt: Mit einem Bagger wurden erste Vorarbeiten geleistet und der Bewuchs gelockert. Das erleichterte den Vereinsmitgliedern die Arbeit.

