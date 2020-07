Die Staffeleinteilung im Handball steht fest

Der Handball-Verband Niedersachsen hat die Staffeleinteilung und den vorläufigen Spielplan für die Verbands- und Landesligen bekannt gegeben. Auf die Herren der HSG oha, die mit zwei Teams in diesen Ligen vertreten sind, warten bei der Einteilung aber keine großen Überraschungen.

Die ersten Herren spielen wie in der vergangenen Saison in einer 14er-Staffel in der Verbandsliga Niedersachsen. Auch die meisten Kontrahenten sind bekannte Gegner, mit denen sich die Harzer bereits in den vergangenen Jahren duelliert haben. Der erste Spieltag ist für den 3./4. Oktober geplant, bleibt der Rahmenspielplan bestehen, ist die HSG zum Auftakt beim Aufsteiger HSG Elm in Schöningen gefordert.

Die Reserve der HSG oha ist in die Landesliga aufgestiegen, hier wurde die Staffelanzahl von fünf auf sieben erhöht. Geplanter Start ist am 24./25. Oktober, die Schützlinge von Neu-Coach Nerijus Kesilis würden zum Start TuS GW Himmelsthür empfangen.

Staffeleinteilung

Verbandsliga Männer Niedersachsen: TG Münden, MTV Braunschweig II, HSG oha, HSG Rhumetal, SV Altencelle, Eintracht Hildesheim II, MTV Rosdorf, HSG Nienburg II, TSG Emmerthal, MTV Groß Lafferde, SV Alfeld, TSV Anderten II, HG Elm, HSV Warberg/Lelm

Landesliga Männer Süd: HSG Plesse-Hardenberg II, Sportfreunde Söhre II, Northeimer HC II, MTV Geismar, MTV Groß Lafferde II, TuS GW Himmelsthür, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, HSG oha II, SG Spanbeck/Billingshausen, MTV Eintracht Hornburg, HSG Bad Harzburg/Vienenburg