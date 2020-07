Ivana Blazevic verlängert bei den Damen der BG 74 Göttingen

Auch Ivana Blazevic kehrt zu den Flippo Baskets BG 74 Göttingen zurück. Die 27-jährige Kroatin zählte in der vergangenen DBBL-Saison zu den Leistungsträgerinnen im Team von Headcoach Goran Lojo. Sie hat einen Vertrag über eine weitere Spielzeit in Göttingen unterschrieben.

Power Forward Blazevic stieß 2019 zu den damals neu formierten Veilchen Ladies und zeigte schon in den ersten Partien, wie wichtig sie für ihre neue Mannschaft unter den Körben ist. Am Ende der wegen Corona abgebrochenen Saison stand sie in 21 Spielen im Schnitt knapp 30 Minuten auf dem Court. Mit 10,5 Punkten und 7,5 Rebounds pro Match zählte sie zu den wichtigsten Scorerinnen. Herausragend war ihre Leistung im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern, als sie am mit 19 Punkten und 17 Rebounds ein Garant für den überraschenden Erfolg der BG-Basketballerinnen gegen den amtierenden deutschen Meister war.

Ähnlich wie die kürzlich neu verpflichtete Samantha Roscoe nimmt die Kroatin auch gerne Würfe aus der Distanz. „Wir freuen uns sehr, dass Ivana in Göttingen bleibt. Das macht unser Spiel in der kommenden Saison sehr viel variabler“, sagt Flippo Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder.