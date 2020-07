Teilnehmer testen ihr Können auf der Hattorfer BMX-Strecke

Auf der BMX-Rennstrecke des RKV Pfeil Hattorf richtete die Sportjugend Südniedersachsen erfolgreich einen Lehrgang aus. Der Lehrgang hatte sich an Jugend- und Übungsleiter, Lehrer, FSJler und Radsportinteressierte gerichtet.

Die Kurs-Teilnehmer lernten dabei auf der Anlage am Hattorfer Sportplatz die Grundlagen des BMX-Race kennen und haben diese natürlich auch selbst ausgeübt. Zunächst galt es, sich auf ebenem Gelände an die kleinen 20-Zoll BMX-Räder zu gewöhnen. Unter anderem mussten die Teilnehmer mit den Rädern durch einen Slalom-Parcours fahren.

Im Anschluss ging es für alle Teilnehmer auf die Rennstrecke. Schritt für Schritt wurden die Lehrgangsteilnehmer an die verschiedenen Hindernisse herangeführt, um selbst Erfahrungen auf der Rennstrecke zu sammeln. Diese Erfahrungen können sie dann wiederum an eigene Sportler weitergeben.

Teilnehmer aus ganz Niedersachsen

An den Harzrand angereist waren die Teilnehmer aus ganz Niedersachsen. Aber auch aus Hattorf haben einige Interessenten an dem Lehrgang teilgenommen und Neues gelernt. Gerade in der aktuellen Zeit ist es für Eltern von Sportlern interessant, sich selbst mit dem Sport ihrer Kinder auseinander zu setzen.

So können sie ihre Kinder zum Beispiel auch trotz eines reduzierten Trainingsbetriebs gut und sportlich unterstützen. Im Lehrgang wurden außerdem neben der praktischen Seite auch ein paar theoretische Aspekte behandelt, um den Sport Neulingen möglichst verständlich zu vermitteln.

Der RKV Pfeil Hattorf weist darauf hin, dass die Strecke derzeit noch nicht wieder für den öffentlichen, vereinsfremden Trainingsbetrieb freigegeben ist. Die entsprechenden Planungen laufen und werden je nach Corona-Situation kommuniziert.

Weitere Informationen unter www.rkvpfeilhattorf.de.