Fußball kehrt nach der Corona-Pause mit einer Torflut zurück

Am 17. Juli 2020 trifft der SV Lerbach (schwarz) in einem Testspiel auf den FC Zellerfeld. Lerbach gewinnt die Begegnung mit 11:5 (4:2). Es ist die erste Senioren-Partie im Landkreis Göttingen, die nach der Corona-Pause ausgetragen wird.

Der Ball im Fußball-Kreis Göttingen-Osterode rollt wieder. Am Freitagabend waren die Herren des SV Lerbach die erste Erwachsenenmannschaft, die die gelockerten Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen nutzten, um ein Freundschaftsspiel auszutragen. Auf heimischem Platz traf der SVL auf den FC Zellerfeld und gewann in einem torreichen Spiel mit 11:5 (4:2). Die verdiente Dusche blieb den Spielern nach 90 schweißtreibenden Minuten allerdings verwehrt – die Umkleidekabinen sind weiterhin durch die Stadt Osterode gesperrt.

Auf dem Platz merkte man beiden Teams die Lust auf Fußball an, wenngleich die Lerbacher im Duell zwischen 1. Kreisklasse Göttingen-Osterode und 1. Nordharzklasse einen deutlichen Trainingsvorsprung offenbarten. „Wir haben praktisch aus der kalten Hose gespielt, haben vorher noch gar nicht trainiert“, erklärte Yalcin Bircan, neuer Trainer der Zellerfelder. Der SVL steht hingegen schon seit dem Mai regelmäßig wieder auf dem Feld.

Lerbacher in Torlaune

Velislan Getov im Anschluss an einen Freistoß (13.) und Martin Dauben mit einem satten Distanzschuss (15.) brachten die Hausherren in Führung, Adnane Bouanouni glich mit einem Doppelschlag für die Zellerfelder aus (25. und 30.). Jacek Ciesla aus gut 20 Metern (31.) und Getov per feiner Direktabnahme (45.) sorgten für den Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel drehte der FCZ mit drei Standardsituationen die Partie binnen Minuten, zweimal Bouaouni (47. und 55.) sowie Thomas Hirschelmann (52.) trafen. Lerbach zeigte sich aber wenig beeindruckt und zog das Tempo an – den Gästen merkte man nun an, dass ihnen langsam die Kraft ausging.

Dauben glich per Elfmeter zum 5:5 aus (56.), Ciesla schloss einen schönen Spielzug überlegt ab (60.). Tobias Rott (62.), Dauben (70. und 80.), Getov (67.) und Aghil Sanjari (90.) trieben das Ergebnis in die Höhe. „Die Jungs waren schon etwas aufgeregt. Die erste Mannschaft zu sein, die wieder spielt, ist eine schöne Geschichte“, berichtete SVL-Coach Ciesla anschließend erfreut.

Umkleide bleibt gesperrt

Auf die erfrischende Dusche musten die Spieler anschließend aber verzichten. In Lerbach genau wie bei allen anderen Sportplätzen und Sporthallen der Stadt Osterode sind die Umkleiden noch bis zum 31. August gesperrt. „Auch wenn die Verordnung mehr erlaubt, entscheidet am Ende die Kommune eigenständig. Die Abstandsregeln wären nicht sichergestellt“, erklärt Frank Hahn von der Stadt.

Florian Borrmann, Vorsitzender des SV Lerbach, nahm es pragmatisch: „Wir müssen das respektieren, das entscheidet die Stadt.“ Wirklich glücklich ist man bei den Harzern aber genauso wenig wie bei den anderen betroffenen Vereinen.