Center Dennis Kramer dunkt weiter für die BG Göttingen

Eine Konstante bleibt der BG Göttingen erhalten: Dennis Kramer geht auch in der Saison 2020/21 für den Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen auf Korbjagd. Der deutsche Center unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option für die Veilchen, diesen um zwei weitere Jahre zu verlängern. „Dennis hat seine Leistungen stabilisiert und unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Der 28-jährige Kramer geht in seine vierte Spielzeit bei den Veilchen. In der vergangenen Saison absolvierte der Familienvater (zwei Söhne) vor der Corona bedingten Saison-Unterbrechung 21 Liga- und zwei Pokalspiele für die BG. Durchschnittlich kam der 2,09 Meter große Basketballer pro Partie auf rund 14 Minuten Spielzeit (5,7 Punkte/3,4 Rebounds). Kramer reiste mit den Göttingern auch zum BBL Final-Turnier, bei dem er in allen sechs Spielen in der Startaufstellung stand. In München steigerte der BG-Profi seine Einsatzzeit auf durchschnittlich rund 17 Minuten (6,5 Punkte/4,7 Rebounds).

„Fühle mich wohl in Göttingen“

„Ich freue mich sehr, weiterhin für Göttingen zu spielen“, sagt Kramer. „Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Göttingen ist unser Zuhause geworden.“ Ursprünglich hatte die BG die Option, den Ein-Jahres-Vertrag mit Kramer aus der vergangenen Spielzeit um eine weitere Saison zu verlängern. Die Göttinger nutzten diese aufgrund der Corona bedingten Saison-Unterbrechung und der damit verbundenen Unsicherheiten aber nicht. „Wir sind froh, dass wir uns mit Dennis nun auf eine Vertragsverlängerung einigen konnten“, so Meinertshagen. „Wir schätzen, was wir an ihm haben.“

Kramer ist der zweite Spieler im Veilchen-Kader für die BBL-Saison 2020/21, zu dem auch schon Marvin Omuvwie gehört.