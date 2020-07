TTVN erlaubt wieder Einzelspielbetrieb im Tischtennis

Die am Montag in Kraft getretene neue Verordnung des Landes Niedersachsen bringt weitere Lockerungen mit sich und öffnet so auch den Wiedereinstieg in den Tischtennis-Turnierspielbetrieb.

Turniere wie Kreis- oder Regionsmeisterschaften, offene Turniere und Races mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen Vereinen können stattfinden, wenn ausschließlich Einzel gespielt werden. Wenn auch Doppel- oder Rundlaufwettbewerbe gespielt werden, ist die Teilnehmerzahl auf 30 zeitgleich in der Sporthalle spielende Personen begrenzt und es besteht zudem eine Dokumentationspflicht. Gegebenenfalls müssen verschiedene Konkurrenzen zeitlich voneinander getrennt, also nacheinander ausgetragen werden, empfiehlt der TTVN.

Die noch bestehende Aussetzung des Einzelspielbetriebs im TTVN wurde vom Präsidium angesichts der aktuellen Entwicklungen entsprechend aufgehoben. „Es freut uns sehr, dass mit der neuen Verordnung noch vor den Ferien auch die nötigen Voraussetzungen für den Punkspielbetrieb geschaffen wurden“, berichtet Dieter Benen, TTVN-Vizepräsident Wettkampfsport.