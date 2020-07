Die BG Göttingen erhält BBL-Lizenz ohne Auflagen

Die BG Göttingen hat die Lizenz für die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 ohne Auflagen erteilt bekommen. Dies gab die Liga am Mittwochabend bekannt. Die Prüfung der aktuellen Lizenzierungsunterlagen erfolgte vor dem Hintergrund des geänderten Lizenzstatuts für die kommende Spielzeit. Der erforderliche Mindestetat von drei Millionen Euro wird ausgesetzt, es muss aber ein mindestens ausgeglichener Finanzplan eingereicht werden.

„Wir sind extrem dankbar, dass wir überhaupt in der Lage sind, eine Planung für die kommende Saison zu erstellen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Keiner kann sagen, wie die Pandemie die Spielzeit noch beeinflussen wird. Durch die unsichere Lage – insbesondere wirtschaftlich – ist unser Finanzplan für den Etat sehr konservativ und liegt unter drei Millionen Euro. Wir hoffen, dass wir am Ende näher an drei Millionen als an zwei Millionen Euro liegen.“

Liga wächst auf 18 Mannschaften an

Insgesamt 13 Clubs haben für die kommende Saison die Lizenz ohne Auflagen erhalten, den Basketball Löwen Braunschweig und den Telekom Baskets Bonn wurde die Lizenz mit einer Auflage erteilt. Die Bundesligisten Medi Bayreuth und s.Oliver Würzburg sowie der sportliche Aufsteiger Niners Chemnitz erhalten die Lizenz mit einer auflösenden Bedingung. Sollten alle Clubs die erforderlichen Nachweise erbringen, würde die Bundesliga in der kommenden Spielzeit wieder aus 18 Mannschaften bestehen.

„Die Tatsache, dass die Clubs auch in Zeiten der Corona-Pandemie sehr präzise und professionell aufbereitete Unterlagen eingereicht haben, ist ein starkes Signal und ein Zeichen für die hervorragende Arbeit an den Standorten. Dies stimmt uns für die anstehende Saison optimistisch“, so Dr. Thomas Braumann, Vorsitzender des Lizenzligaausschusses.

Alex Ruoff spielt in der kommenden Saison in Japan. Foto: BG Göttingen

Ruoff zieht es nach Japan

Nicht mehr für die Veilchen auflaufen wird dann allerdings Alex Ruoff. Der US-Amerikaner wechselt nach Japan, dort hat der 33-Jährige einen Vertrag bei den Nishinmiya Sharks unterschrieben.

Ruoff zählte zu den wichtigsten BG-Pfeilern. Im Herbst hatte sich der Swingman zum dritten Mal in seiner Karriere den Göttingern angeschlossen. In 13 Ligaspielen steuerte er im Schnitt 10,8 Punkte, 4,5 Rebounds und 5,5 Assists bei und sorgte so dafür, dass die BG im Rennen um einen Playoff-Platz war, ehe die reguläre Spielzeit coronabedingt abgebrochen wurde.