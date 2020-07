Heimische Triathleten stellen sich ihrer Harz-Challenge

Ob die Deutsche Meisterschaft in Nordhausen, die Europameisterschaft am Walchsee in Österreich oder zuletzt auch die Landesmeisterschaft in Hannover – für Triathleten war es bislang ein Jahr zum Vergessen: Alle Veranstaltungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Da außerdem alle kleineren Veranstaltungen in der näheren Umgebung in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnten, bestand bislang keine Chance auf einen Triathlon. Möglicherweise können die für September geplanten Wettkämpfe zumindest unter Einschränkungen stattfinden, aber so lange wollten die Triathleten des SFC Harz-Weser und MTV Förste nicht warten.

Deshalb setzen die Sportlerinnen und Sportler am vergangenen Wochenende bei besten äußeren Bedingungen die privat organisierte Harz-Challenge auf den Terminkalender. Zunächst standen für alle Teilnehmer 30 Minuten Schwimmen im Prinzenteich auf dem Programm. In dieser Zeit wurden Strecken zwischen 1,2 und 2 Kilometern zurückgelegt.

Improvisierte Wechselzone

Anschließend wurde die Neoprenanzüge in der mit einigen Autos gebildeten Wechselzone zügig gegen die Ausrüstung zum Radfahren getauscht. Über Clausthal ging es dann nach Altenau. Nach der Umrundung der Okertalsperre folgte der langgezogene Anstieg zum Dammhaus. Nach der Fahrt durch Riefensbeek wurde am Ufer der Sösetalsperre mit lebhaftem Gegenwind gekämpft, ehe mit dem Laufen der letzte Abschnitt folgte.

In einer Garage in Osterode wurde nach etwas mehr als 60 Kilometern auf dem Rad zum zweiten Mal die Disziplin gewechselt. Nach dem schnellen Transfer auf die Laufstrecke wurden Strecken zwischen 5 und 10 Kilometern zurückgelegt.

Im Ziel stand anschließend ausreichend Verpflegung zur Verfügung, um die Energiespeicher wieder zu füllen und gemeinsam das erlebte Revue passieren zu lassen. Für das obligatorische Finisher-Foto wurde dabei auch kurz die Abstandsregeln nicht beachtet. Für Franziska, Kathrin und Jörg Lindert sowie Sabine Beckert, Arne Schrader und Marco Hunger war es eine echte Abwechslung im Trainingsalltag – mit Momenten, die sogar richtiges Wettkampf-Feeling aufkommen ließen.