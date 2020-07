Northeim und SVG Göttingen spielen in einer Oberliga-Staffel

Auch im Gustav-Wegner-Stadion in Northeim rollt in der kommenden Saison in der Oberliga der Ball.

Der Spielausschuss des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat jetzt die Staffeleinteilung der Oberliga Niedersachsen festgelegt. Wie schon auf Bezirksebene (wir berichteten) wird auch die Oberliga aufgrund der gestiegenen Zahl an Mannschaften in zwei Staffeln aufgeteilt. Insgesamt 20 Teams gehen in der kommenden Spielzeit an den Start.

Die beiden südniedersächsischen Vertreter FC Eintracht Northeim und Aufsteiger SVG Göttingen treten zusammen mit acht weiteren Teams in der Staffel Braunschweig/Hannover an. Außerdem spielen FT Braunschweig, 1. FC Germania Egestorf-Langreder, MTV Gifhorn, SV Arminia Hannover, SV Ramlingen-Ehlershausen, HSC Blau-Weiß Tündern, MTV Wolfenbüttel und USI Lupo Martini Wolfsburg in der Staffel. In der zweiten Staffel Lüneburg/Weser-Ems spielen TuS Bersenbrück, MTV Eintracht Celle, BSV Kickers Emden, FC Hagen/Uthlede, Heeslinger SC, TuS Blau-Weiß Lohne, VfL Oldenburg, Rotenburger SV, SC Spelle-Venhaus und TB Uphusen.

Wann genau die Saison beginnt, steht noch nicht fest, durch die kleineren Staffeln erhofft man sich beim NFV mehr Flexibilität, sollte der Spielbetrieb abermals durch die Corona-Pandemie beeinflusst werden.