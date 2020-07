Der Greener Leinewiesenlauf fällt in diesem Jahr aus

Es war schon seit längerem zu erwarten, trotzdem ist die Enttäuschung sicherlich bei den zahlreichen Läufern, die regelmäßig am Greener Leinewiesenlauf teilnehmen, mindestens ebenso groß wie beim Organisationsteam und im Vorstand des ausrichtenden SC Greene: Der 25. Greener Leinewiesenlauf, geplant am 5. September, kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

„Da es sich in diesem Jahr um unseren Jubiläumslauf handelt, es wäre die 25. Auflage gewesen, schmerzt es umso mehr. Wir hoffen, dass wir ihn im kommenden Jahr nachholen können und den Teilnehmern dann wieder attraktive Läufe und einen guten äußeren Rahmen bieten können“, sagt Klaus-Reiner Schütte aus dem SC-Vorstand.

Es wird nunmehr unmittelbar mit den Planungen für den Lauf in 2021 begonnen. Nach einer Vorabstimmung mit den Veranstaltern des Südniedersachsen-Cups soll im nächsten Jahr der Leinewiesenlauf ausnahmsweise bereits im Juli, entweder am Freitag, 9. Juli 2021, oder am Samstag, 10. Juli 2021, durchgeführt werden. Ab 2022 findet der Lauf dann wieder wie gewohnt am ersten Samstag im September statt.

Sobald die Genehmigung durch den NLV für den Lauf im kommenden Jahr vorliegt, werden erste Informationen zum 25. Greener Leinewiesenlauf 2021 im Internet unter www.greene.de veröffentlicht.