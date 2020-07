Wahl zu „Niedersachsens Fußballer des Jahres“ läuft

Ob Weltmeister wie Martina Müller und Per Mertesacker oder internationale Top-Stars wie Kevin De Bruyne und Edin Dzeko: Es sind klangvolle Namen, die die Ehrentafel von „Niedersachsens Fußballer des Jahres“ zieren. Seit 1991 kürt der Niedersächsische Fußballverband (NFV) nun schon den Fußballer des Jahres und feiert somit in diesem Jahr das 30-jährige Wettbewerbsjubiläum.

War die Wahl zunächst eine Publikumswahl, so sind seit 2007 ausschließlich die Sportjournalisten aus Niedersachsen stimmberechtigt. Veranstaltet wird die Wahl mit Unterstützung der AOK Niedersachsen und des Vereins Niedersächsische Sportpresse. Bis Freitag, 17. Juli, haben die Experten die Möglichkeit, sich für einen der vier zur Wahl stehenden Kandidaten zu entscheiden. Gesucht wird der Nachfolger des aktuellen Titelträgers Nils Körber vom VfL Osnabrück. Zur Wahl stehen Pernille Harder (VfL Wolfsburg), Genki Haraguchi (Hannover 96), Martin Kobylanski (Eintracht Braunschweig) und Deniz Undav (SV Meppen).

Die Kandidaten

Pernille Harder (VfL Wolfsburg): Mit 27 Treffern hatte die Dänin maßgeblichen Anteil daran, dass sich der VfL Wolfsburg bereits zum sechsten Mal seit 2013 den Meistertitel in der Frauen-Bundesliga sichern konnte. Mit dieser Ausbeute gewann die 27-Jährige zum zweiten Mal nach 2018 die Torjägerinnen-Kanone. Zusätzlich feierte die Nationalspielerin in ihrer vierten Saison beim VfL auch den Gewinn des DFB-Pokals und damit das vierte Double in Folge.

Genki Haraguchi (Hannover 96): Nach einer besorgniserregenden Zweitliga-Hinrunde und dem Blick in die Abstiegszone gelang den Roten in der Rückrunde der Turnaround und sie kletterten noch auf Rang sechs. Einer der Gründe: Der 53-fache japanische Nationalspieler entwickelte sich unter Trainer Kenan Kocak als unermüdlicher Antreiber zum Führungsspieler. Mit sechs Treffern und fünf Assists bewies er neben hoher Spielkunst endlich auch Torgefahr.

Martin Kobylanski (Eintracht Braunschweig): Seine Tore zum 1:0 und spielentscheidenden 3:2 im vorletzten Saisonspiel gegen Waldhof Mannheim besiegelten den Wiederaufstieg der Braunschweiger in die 2. Bundesliga. Insgesamt erzielte der in Berlin gebürtige Pole in dieser Saison in 33 Spielen 18 Treffer für die Blau-Gelben und belegte damit in der Torjägerliste der 3. Liga Rang vier. Zu seinen Toren kamen neun Assists und mit 27 Punkten landete der 26-Jährige in der Scorerliste der 3. Liga auf Rang fünf.

Deniz Undav (SV Meppen): Dass der SV Meppen in der 3. Liga lange Zeit die Aufstiegsplätze im Visier hatte, ist nicht zuletzt Deniz Undav zu verdanken. Der noch 23-Jährige wurde mit einem Noten-Durchschnitt von 2,67 beim kicker Topspieler der 3. Liga, belegte in der Torjägerliste mit 17 Treffern Rang fünf und in der Scorerliste mit zusätzlichen zwölf Assists und damit 29 Punkten Rang drei. In der kommenden Saison spielt Undav beim belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise.